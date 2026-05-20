Villa e Inglese fanno grande la Salernitana | sbancata Ravenna ora la semifinale

La Salernitana si prepara a disputare la semifinale dopo aver vinto la partita di andata contro Ravenna. La squadra ha mantenuto invariato il modulo e gli interpreti scelti dall’allenatore per la gara di ritorno, prevista a Ravenna. La vittoria ottenuta in trasferta ha portato la squadra a un passo dalla qualificazione, mantenendo la stessa impostazione tattica adottata nelle ultime partite. La partita di ritorno rappresenta il prossimo impegno per la squadra in questa fase del torneo.

Le scelteSignora continuità: per la gara di ritorno a Ravenna, Cosmi lascia immutati modulo e interpreti. L'allenatore granata schiera la Salernitana con il 3-4-1-2 e restituisce solo la maglia da titolare a Matino che, scontata la squalifica, si ricolloca sul fianco destro di Golemic. Ferraris. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Michèle Mercier e Elsa Martinelli | Come imparai ad amare le donne | Commedia Sentimentale 4K

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ravenna-Salernitana 0-2, le pagelle: Villa decisivo, Inglese torna e si prende la scena, Cosmi alza la voce

PLAY OFF/ Salernitana-Ravenna 2-0, i granata ipotecano la semifinaleTempo di lettura: 2 minutiE’ della Salernitana l’andata dei quarti di finale dei play off con i granata che superano all’Arechi 2-0 il Ravenna...

Questa è l'Europa League di McGinn, all'Aston Villa dalla Championship, di Watkins che è partito dalla quarta divisione inglese, di Rogers che è stato scartato dal City e accolto da Emery. Che storie incredibili x.com

Villa e Inglese fanno grande la Salernitana: sbancata Ravenna, ora la semifinaleI granata sfondano alla ripresa e segnano due reti che indirizzano la qualificazione. Il 24 maggio, allo stadio Arechi, ci sarà il Brescia ... today.it

Campagna inglese. Villa, la vita quotidiana dei suoi residenti. Descrizioni! / Suggeriscimi un libro reddit

Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa: Emery è un maestroNottingham Forest-Aston Villa è la semifinale d'andata di Europa League: pronostico, dove vederla e formazioni ... ilveggente.it