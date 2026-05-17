PLAY OFF Salernitana-Ravenna 2-0 i granata ipotecano la semifinale

Nella partita di andata dei quarti di finale dei play off, la squadra di casa ha vinto 2-0 contro il Ravenna all'Arechi. I gol sono arrivati nel corso della partita, consolidando un vantaggio che permette ai padroni di casa di guardare con fiducia alla sfida di ritorno. La vittoria permette alla squadra di proseguire la corsa verso la semifinale, con un risultato favorevole che riduce le possibilità dell’avversario di ribaltare l’esito. La partita si è svolta con una certa intensità, e i gol sono stati segnati nel primo tempo.

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Tempo di lettura: 2 minuti E’ della Salernitana l’andata dei quarti di finale dei play off con i granata che superano all’Arechi 2-0 il Ravenna mettendo una importante ipoteca sul passaggio del turno. Partono bene i ragazzi di Cosmi che nel primo tempo sfiorano più volte il vantaggio rischiando qualcosa solo sul finire di frazione. Nella ripresa il Ravenna sostituisce subito Viola e Okaka per Di Marco e Da Pozzo con gli ospiti che assumono un atteggiamento meno spavaldo. Cambia anche Cosmi che getta nella mischia Gyabuaa al posto di de Boer. Il ritmo sale ed al 22’ la Salernitana passa in vantaggio con Lescano sugli sviluppi di un angolo pennellato da Achik. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Salernitana-Ravenna 2-0, i granata ipotecano la semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Salernitana-Casertana 1-1, fantasmi scacciati: le note liete e cosa non convince Sullo stesso argomento Play-off di Serie C, il Ravenna sfida la SalernitanaRavenna, 14 maggio 2026 – La Salernitana di Serse Cosmi sarà la prossima avversaria del Ravenna nel secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Leggi anche: PLAY OFF/ Salernitana-Ravenna, prevendita al via: richiesta subito altissima Salernitana-Ravenna, notte playoff all’Arechi: Cosmi conferma tutti. Unica novità Berra salernonotizie.it/2026/05/17/sal… x.com Salernitana in vantaggio ad inizio ripresa: Lescano punisce il RavennaStampaI playoff di Serie C entrano nella fase più delicata e non concedono margini d’errore. Questa sera all’Arechi va in scena Salernitana-Ravenna, gara valida per l’andata dei quarti di finale, un c ... salernonotizie.it Salernitana-Ravenna: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Salernitana-Ravenna di Domenica 17 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net