Ravenna-Salernitana 0-2 le pagelle | Villa decisivo Inglese torna e si prende la scena Cosmi alza la voce

La partita tra Ravenna e Salernitana si è conclusa con un punteggio di 0-2, segnato da una prestazione efficace dei visitatori. Villa si è distinto come elemento determinante, mentre Inglese ha fatto il suo ritorno in campo e ha contribuito a creare occasioni importanti. Il tecnico dei padroni di casa ha alzato la voce durante l'intervallo, cercando di motivare la squadra. La formazione ospite si è dimostrata cinica, riuscendo a segnare due volte senza offrire un gioco particolarmente spettacolare.

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