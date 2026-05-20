Ravenna-Salernitana 0-2 le pagelle | Villa decisivo Inglese torna e si prende la scena Cosmi alza la voce
La partita tra Ravenna e Salernitana si è conclusa con un punteggio di 0-2, segnato da una prestazione efficace dei visitatori. Villa si è distinto come elemento determinante, mentre Inglese ha fatto il suo ritorno in campo e ha contribuito a creare occasioni importanti. Il tecnico dei padroni di casa ha alzato la voce durante l'intervallo, cercando di motivare la squadra. La formazione ospite si è dimostrata cinica, riuscendo a segnare due volte senza offrire un gioco particolarmente spettacolare.
Granata cinici al Benelli. Missione compiuta. Senza spettacolo per lunghi tratti, ma con quella caratteristica che nei playoff spesso pesa più del bel calcio: la capacità di colpire nel momento decisivo. La Salernitana supera il Ravenna 2-0 al Benelli e si prende una semifinale che nel primo tempo sembrava ancora tutta da costruire. La squadra di Cosmi accetta una gara sporca, fatta di ritmi spezzati, pochi spazi e molta tensione. Il Ravenna prova ad alzare il ritmo ma produce poco. La migliore occasione capita a Fischnaller che sfiora il palo e dà la sensazione che il pomeriggio possa complicarsi. La partita cambia nella ripresa: rosso a Bianconi e uno-due granata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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Tonight Serie C Promotion Play Offs Quarter Finals 2nd Leg Latest scores HT Ascoli 0 Potenza 0 (Agg 0-0) HT Union Brescia 0 Casarano 0 ( Agg 3-0) 20mins Catania 1 Lecco 1 ( Agg 1-1) 5mins Ravenna 0 Salernitana 0 (Agg 0-2) x.com
RAVENNA-SALERNITANA 0-2 (in aggiornamento) LA SECONDA FRAZIONE 91'-Espulso anche Esposito, Ravenna in nove uomini 72'- GOL SALERNITANA. Raddoppiano i granata con la rete di Roberto Inglese. Cross dalla sinistra di Villa che trova al centro facebook
Il grande tifo a tema Superman della Salernitana contro Ravenna. reddit
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