Nella notte, un incendio è divampato in un garage situato in un complesso residenziale, portando all’evacuazione di tutti i residenti di un palazzo adiacente. Le fiamme hanno coinvolto diverse vetture parcheggiate all’interno, provocando danni anche agli edifici circostanti. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le persone presenti. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla rapida propagazione del fuoco tra le auto.

? Domande chiave Come ha fatto il fuoco a propagarsi così velocemente tra le auto?. Quali danni hanno subito gli edifici collegati al garage?. Perché i sistemi antincendio del condominio non hanno fermato il rogo?. Chi dovrà rispondere dei danni ingenti subiti dai residenti?.? In Breve Incendio scoppiato mercoledì notte per un veicolo parcheggiato in via Fiume.. Interventi coordinati di Pompieri Lugano, Polizia Cantonale e Croce Verde.. Evacuazione precauzionale degli inquilini per rischio inalazione fumi tossici.. Indagini della Polizia Cantonale sui sistemi antincendio del garage.. Un violento incendio ha colpito l’autorimessa di via Fiume a Viganello intorno alle 2 di notte di questo mercoledì, costringendo i residenti di una palazzina ad abbandonare le proprie case per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viganello, rogo nel garage notturno: evacuati i residenti di un palazzo

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