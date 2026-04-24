Breganzona rogo in garage | 30 residenti evacuati per il fumo

Questa mattina un incendio si è sviluppato in un garage di via Camara a Breganzona, con le fiamme che hanno coinvolto un'auto all’interno. A causa del fumo prodotto dal rogo, 30 residenti sono stati evacuati dalle abitazioni vicine per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non sono state segnalate persone ferite.

? Cosa sapere Incendio in un garage di via Camara a Breganzona questa mattina dopo fiamme su un'auto.. Trenta residenti evacuati dalle palazzine sovrastanti per il fumo denso e i danni ai veicoli.. Trenta residenti di Breganzona sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni questa mattina, poco dopo le 9, a causa di un violento incendio scoppiato in un’autorimessa situata in via Camara. Il rogo si è reso evidente subito dopo l’inizio dell’emergenza, quando una delle vetture parcheggiate nel garage interrato ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate con rapidità, coinvolgendo diverse altre automobili e sprigionando una colonna di fumo densissimo che ha invaso i locali sotterranei e le tre palazzine sovrastanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Breganzona, rogo in garage: 30 residenti evacuati per il fumo Notizie correlate Beinasco, rogo nel polo logistico: evacuati i residenti per il fumoUn violento incendio ha colpito la struttura della Speed Service nella mattinata di questa domenica 19 aprile 2026, scatenando l’allarme nell’area... Piacenza: due bombe della II Guerra in garage, evacuati i residentiSommario Il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza è intervenuto per la bonifica di due ordigni bellici rinvenuti in un garage di un condominio in...