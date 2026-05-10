Nella notte, un incendio ha interessato una palazzina a Paularo, portando all’evacuazione dei residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto il tetto in legno. I residenti sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo delle squadre di soccorso, ma ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’innesco del fuoco. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incendio.

? Punti chiave Come hanno fatto i residenti a mettersi in salvo prima dei soccorsi?. Cosa ha causato l'innesco delle fiamme sul tetto in legno?. Quali danni strutturali attendono gli abitanti della palazzina colpita?. Come sono riusciti i vigili del fuoco a evitare il contagio all'edificio vicino?.? In Breve Intervento di tre autopompe, due autobotti, un'autoscala e una piattaforma tridimensionale.. Soccorsi coordinati dai distaccamenti di Gemona, Pontebba, Paularo e Tolmezzo.. Operazioni di bonifica e messa in sicurezza concluse alle 1:25 del 10 maggio.. Indagini tecniche in corso per accertare cortocircuito o altre cause accidentali.. Un violento incendio ha colpito il tetto in legno di una palazzina di tre piani a Paularo, scatenando il panico tra i residenti poco dopo le 22:00 di sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paularo, rogo notturno su una palazzina: evacuati i residenti

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