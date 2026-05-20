Viene investito da un'auto a Cagliari non era un incidente ma un tentato omicidio | arrestato un 47enne

A Cagliari, un uomo di 36 anni che stava percorrendo una strada con un monopattino è stato investito da un'automobile. L'incidente si è verificato a Uta, una località del Cagliaritano, e il ferito è stato portato in ospedale con condizioni considerate serie, ma non critiche. In un caso diverso, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in un episodio che le forze dell'ordine definiscono come un tentato omicidio, avvenuto in città.

Un 36enne è stato investito da un'automobile a Uta, nel Cagliaritano. L'uomo, che si trovava a bordo del suo monopattino, è stato trasportato in ospedale e sebbene sia in condizioni serie, non è in pericolo di vita. Il 47enne che lo ha travolto, invece, è stato accusato di tentato omicidio: avrebbe agito dopo una lite con il 36enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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