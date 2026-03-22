Incidente mette fuori uso l'auto Luca torna a casa a piedi ma viene investito due volte e muore | tragedia a Prato

La tragica sorte di Luca Loreto, un uomo di 42 anni residente a Quarrata, in Provincia di Pistoia, dove stava tornando dopo la serata fuori con gli amici. Coinvolto in un precedente incidente autonomo, si era incamminato a piedi ma è stato investito da ben due auto ed è morto sul colpo a Montemurlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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