TFA INDIRE sostegno esclusi in protesta | Subito un terzo ciclo i tempi sono strettissimi

Un gruppo di docenti esclusi dal secondo ciclo del TFA INDIRE sostegno ha rivolto un appello alle istituzioni, chiedendo di avviare senza ritardi un terzo ciclo di formazione. La protesta si intensifica mentre i tempi per rispondere alle esigenze di formazione si fanno sempre più stretti. La richiesta arriva in un momento in cui le scadenze per il completamento dei percorsi formativi sono imminenti.

Cresce la tensione tra i docenti esclusi dal secondo ciclo INDIRE, una platea ampia che oggi lancia un appello urgente alle istituzioni: avviare immediatamente i lavori per un terzo ciclo, ritenuto ormai indispensabile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Tfa sostegno, in scadenza il ciclo breve Indire 2026: come abilitarsi alla prima fasciaSono partite le iscrizioni ai percorsi di tirocinio formativo sul sostegno per il 2026 organizzati da Indire, l’ente di ricerca del Ministero... Approfondimenti e contenuti Tfa Sostegno, la UIL Scuola: Abolire il numero chiuso. Basta con la via crucis dei docenti costretti all’esteroNon è solo una battaglia sindacale, ma una missione educativa e civile. Con queste parole il Segretario generale della UIL Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha rilanciato oggi da Napoli una delle riven ... orizzontescuola.it I percorsi brevi dell’Indire sul sostegno si sdoppianoChi non completa le attività di Indire entro il 30 giugno può puntare sui recuperi a partire da luglio e specializzarsi entro il 31 dicembre ... ilsole24ore.com