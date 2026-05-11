Nasce Casa Partenope rifugio per donne vittime di violenza in un bene confiscato
È stata inaugurata una nuova struttura destinata ad accogliere donne che hanno subito violenze, situata in un edificio precedentemente sequestrato alla criminalità organizzata. La casa, denominata Casa Partenope, offre un riparo sicuro alle donne in difficoltà. L'intervento si inserisce in un progetto di recupero di beni confiscati, trasformandoli in servizi utili alla comunità. La struttura si trova in una zona riconosciuta per precedenti attività criminali.
Un bene confiscato alla criminalità organizzata diventa una casa rifugio per donne vittime di violenza. È stata inaugurata a Napoli "Casa Partenope", struttura destinata ad accogliere donne e bambini in un luogo sicuro, realizzata in un immobile sottratto a un esponente del clan Giuliano.Il bene.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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