Il sindaco di Vicenza ha presentato una richiesta al ministro dell’interno per un incremento di agenti di polizia, citando un calo di 147 unità rispetto al precedente organico. La richiesta mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città, dove si è notato un aumento di situazioni di insicurezza. Inoltre, il primo cittadino ha chiesto il ritorno dell’esercito nelle strade vicentine per supportare le attività di sorveglianza. La discussione si concentra sulla riduzione del personale e sulla possibilità di interventi straordinari.

? Domande chiave Come influirà il calo di 147 agenti sulla sicurezza di Vicenza?. Perché il sindaco chiede il ritorno dell'esercito nelle strade vicentine?. Quali nuove tecnologie promette il Viminale per pattugliare il territorio?. Come cambierà la sorveglianza vicino ai cantieri dell'alta velocità?.? In Breve Personale Polizia di Stato sceso da 491 unità nel 2008 a 344 nel 2026.. Andrea Nardin riferisce rassicurazioni su nuovi nuclei specializzati e dotazioni tecnologiche.. Criticità legate a cantieri Alta Velocità e vicinanza basi militari statunitensi.. Richiesta di rafforzamento Fondo sicurezza urbana e ritorno contingente Strade Sicure.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, Possamai chiede a Piantedosi più agenti per la sicurezza

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