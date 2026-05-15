A poche settimane dalle elezioni, quattro candidati si preparano a confrontarsi su temi chiave che riguardano il centro storico, la sicurezza e la viabilità. Durante gli incontri pubblici sono stati toccati anche argomenti come la recente apertura di un nuovo supermercato e la vendita dei terreni circostanti. Le discussioni si sono concentrate su proposte e posizioni diverse in merito alle questioni che interessano la comunità locale, senza che siano stati annunciati cambiamenti immediati o decisioni definitive.

Centro storico, sicurezza e viabilità, più qualche "stilettata" sulla nuova Coop e la vendita dei terreni attorno ad essa. Sono stati questi i temi principali del confronto pubblico tra i candidati sindaco organizzato ieri sera dalle associazioni di categoria Confcommercio, Cna, Lapam e Confesercenti in vista delle prossime elezioni amministrative. Sul palco l’attuale sindaca Emilia Muratori, ricandidata per il centrosinistra, Angelo Pasini per il centrodestra, Enzo Cavani della lista civica Vignola Cambia e Roberto Adani con la civica Adani un vignolese sindaco. Il primo tema affrontato è stato quello del centro storico. Muratori: "Il lavoro condiviso con associazioni e categorie economiche ci ha permesso di qualificarci tra i primi Comuni dell’Emilia-Romagna per il progetto di Hub urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vignola verso le elezioni: confronto tra i 4 candidati

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