Verso le elezioni Confcommercio mette a confronto tutti i candidati sindaco di Cervia

A pochi giorni dalle elezioni comunali, Confcommercio Ascom Cervia ha deciso di organizzare un incontro con tutti i candidati alla carica di sindaco del Comune. L'obiettivo è quello di creare un momento di confronto diretto tra i candidati e le realtà del settore commerciale locale. L’appuntamento si terrà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di tutti i candidati in corsa per la carica di primo cittadino.