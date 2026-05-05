Verso le elezioni Confcommercio mette a confronto tutti i candidati sindaco di Cervia
A pochi giorni dalle elezioni comunali, Confcommercio Ascom Cervia ha deciso di organizzare un incontro con tutti i candidati alla carica di sindaco del Comune. L'obiettivo è quello di creare un momento di confronto diretto tra i candidati e le realtà del settore commerciale locale. L’appuntamento si terrà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di tutti i candidati in corsa per la carica di primo cittadino.
Confcommercio Ascom Cervia organizza un incontro con i candidati alla carica di sindaco del Comune di Cervia. L’appuntamento è in programma lunedì 11 maggioalle ore 20.45, nella sala riunioni “A. Batani” della sede dell’associazione, in viale G. Di Vittorio 26.L’iniziativa si inserisce nel.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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