Viaggio tra sensualità angeli e resilienza

La stagione di danza del teatro Comunale Pavarotti Freni si avvia alla conclusione con un evento che coinvolge compagnie provenienti da vari paesi. Venerdì 22 maggio alle 20, si terrà l'ultimo spettacolo del ciclo, presentato come un trittico di livello internazionale. La programmazione ha incluso diverse performance che hanno attirato pubblico e critica, offrendo un percorso tra temi come sensualità, angeli e resilienza. L'appuntamento conclusivo rappresenta l'ultimo momento della stagione dedicata alla danza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui