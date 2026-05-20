Viaggio tra sensualità angeli e resilienza
La stagione di danza del teatro Comunale Pavarotti Freni si avvia alla conclusione con un evento che coinvolge compagnie provenienti da vari paesi. Venerdì 22 maggio alle 20, si terrà l'ultimo spettacolo del ciclo, presentato come un trittico di livello internazionale. La programmazione ha incluso diverse performance che hanno attirato pubblico e critica, offrendo un percorso tra temi come sensualità, angeli e resilienza. L'appuntamento conclusivo rappresenta l'ultimo momento della stagione dedicata alla danza.
La stagione di danza del teatro Comunale Pavarotti Freni si congeda con un trittico di caratura internazionale: venerdì 22 maggio alle 20.30 Aterballetto - Centro Coreografico Nazionale proporrà tre creazioni, tre visioni, tre differenti cifre stilistiche, tre firme: "Glory Hall" ideata da Diego Tortelli, che è stato anche il direttore delle coreografie per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, "Reconciliatio" di Angelic Preljocaj, e "Solo Echo" di Crystal Pite. "Sarà come un viaggio oscillante fra una profana sensualità, il lirismo di un incontro angelico e un nuovo umanesimo derivante da solide catene umane", annunciano dalla compagnia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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