Nel suo nuovo video, Roxy B esplora il tema della resilienza umana attraverso immagini che richiamano una collana di fico d’India, simbolo di resistenza e adattabilità. La scelta dei colori utilizzati nel video suscita curiosità, senza essere accompagnata da spiegazioni esplicite. La narrazione visiva invita a riflettere su come certi simboli possano rappresentare forza interiore e capacità di affrontare le difficoltà. Nessuna dichiarazione ufficiale accompagna il progetto, lasciando spazio all’interpretazione dello spettatore.

? Domande chiave Come può una collana di fico d'India diventare un'armatura interiore?. Quale segreto nasconde la scelta cromatica del nuovo video di Roxy B.?. Perché l'artista suggerisce di guardare la realtà con distacco per non paralizzarsi?. Come si trasforma un ostacolo in un'occasione di crescita secondo la cantante?.? In Breve Collaborazione con Antonio Esposito, Luca Rustici e l'etichetta Universal Music Italy.. Anteprima del video a Milano il lunedì 18 maggio 2026.. Regia di Salvatore Maiorano e design di Silvana Matarazzo con fibra di fico d'India.. Contesto culturale con il vodcast di Giulia Carla De e Giacinta Cavagna.. A Milano, il lunedì 18 maggio 2026 viene svelato in anteprima il video per il nuovo singolo di Roxy B. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roxy B.: il nuovo video è un viaggio sulla resilienza umana

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