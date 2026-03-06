Donna sguardi al futuro Tra coraggio e resilienza | Un viaggio interiore nel mondo al femminile

All’interno dello Spazio ArtHUB del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa è stata inaugurata la mostra “She’s Not Your Muse” dell’artista Giulia Caruso. La mostra presenta volti moderni e colori vivaci, con un focus su donne che guardano avanti, tra coraggio e resilienza. L’evento è stato aperto ieri e si inserisce nel contesto delle esposizioni temporanee dello spazio dedicato all’arte contemporanea.

Colori accesi, volti moderni e uno sguardo proiettato verso il futuro: lo Spazio ArtHUB del Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa accoglie la mostra "She's Not Your Muse" dell'artista Giulia Caruso, inaugurata ieri. L'esposizione, visitabile fino al 5 giugno, si inserisce simbolicamente in occasione della Giornata Internazionale della Donna l'8 marzo, trasformando uno dei luoghi più dinamici e attraversati del territorio in uno spazio di riflessione culturale. Le opere di Giulia Caruso si distinguono per una forte impronta cromatica e narrativa. Apparentemente pop nella loro immediatezza visiva, questi ritratti custodiscono in realtà una dimensione profondamente simbolica.