Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 5 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda diverse arterie stradali e tratta le condizioni del traffico in tempo reale, offrendo informazioni utili agli automobilisti e ai pendolari che si trovano a transitare nelle zone interessate. La redazione fornisce quotidianamente questi aggiornamenti per tenere sotto controllo la situazione della viabilità locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione commento regolare sulle principali strade autostrade del territorio regionale uniche eccezioni le code per traffico intenso sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia il tutto in direzione del Litorale di a muro uno sguardo ai cantieri sulla A12 Roma Tarquinia per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e attività di ispezione manutenzione cavalcavia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa.