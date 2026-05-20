Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 20 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata tramite il sistema di infomobilità di Astral, un servizio gestito dalla regione. Le creazioni di infomobilità forniscono aggiornamenti in tempo reale su eventuali disagi o incidenti che influenzano il traffico. Questi strumenti aiutano gli automobilisti a conoscere lo stato delle strade e a pianificare eventuali percorsi alternativi. La piattaforma di Astral raccoglie e diffonde dati utili sulla circolazione stradale della regione.

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Astral infomobilità ritrovati dalle creazioni di attuali infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo tra statale Pontina in direzione Latina segnaliamo un dente che provoca cose da chiedere utili e viene Tonin se andiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia e Salaria a seguire code a tratti tra Nomentana e poi Messina è più avanti tra Ardeatina e Pontina in esterna anche qui quo dettati da Roma Fiumicino a la diramazione Roma sud ci possiamo trovare della Roma Teramo rallentamenti dalla tangenziale est Raccordo Anulare verso quest'ultimo nel senso opposto cose tra Portonaccio e la.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 19:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliore alla situazione del traffico... Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle relazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla SP cisterna ... romadailynews.it #Roma vs #Fiorentina 35^ giornata campionato #SerieA #4Maggio ore 20.45 #StadioOlimpico particolare disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/28wyb7y6 @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it