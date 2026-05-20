Via libera al progetto di legge sulle aree idonee per fotovoltaico ed eolico

La Commissione Territorio e Ambiente della Regione ha approvato il progetto di legge che disciplina le aree considerate idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico. La decisione è stata presa durante una riunione presieduta da un rappresentante della commissione stessa. Ora il testo sarà sottoposto alle successive fasi di approvazione, con l’obiettivo di regolamentare le zone adatte a queste installazioni. La legge riguarda l’individuazione di aree specifiche per lo sviluppo di energie rinnovabili sul territorio regionale.

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