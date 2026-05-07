Al K2 il gioco reale torna protagonista | il parco si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto con Giochincontro
Sabato 9 maggio, il Parco K2 di via Ribolle si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto per "Giochincontro", un’iniziativa nata dalla sinergia tra il Comitato di Quartiere, l’Istituto comprensivo 7 "C. Silvestrini" e il Centro Famiglia del Comune di Forlì.L’idea ha preso vita da una.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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