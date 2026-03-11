Gli abiti che crescono con i bambini di Petit Pli | ingegneria spaziale al servizio della moda sostenibile

Un'azienda ha sviluppato abiti che si adattano alla crescita dei bambini, utilizzando tecnologie ispirate all’ingegneria spaziale. La collezione, realizzata con materiali innovativi, permette ai vestiti di espandersi e adattarsi alle dimensioni dei più piccoli nel tempo. Questa soluzione mira a ridurre gli acquisti frequenti di nuovi capi e a promuovere la moda sostenibile. I vestiti sono già disponibili sul mercato e sono stati presentati a una recente fiera del settore.

C'è un momento che ogni genitore conosce bene: aprire un cassetto e trovare un pile acquistato tre mesi prima ancora con il cartellino attaccato, già troppo stretto per le spalle di chi avrebbe dovuto indossarlo. Un piccolo fallimento quotidiano, moltiplicato per milioni di famiglie nel mondo, che genera tonnellate di tessuto inutilizzato. Ryan Mario Yasin, ingegnere aeronautico laureato all'Imperial College di Londra e al Royal College of Art, ha vissuto questo momento in prima persona — e invece di rassegnarsi, ha deciso di riscrivere le regole del vestiario infantile. Il risultato si chiama Petit Pli: indumenti per bambini che crescono con loro, espandendosi fino a sette taglie consecutive grazie a un sistema di pieghe ispirato alla tecnologia dei satelliti spaziali e ai principi dell'origami.