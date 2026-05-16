Cina dopo Trump tocca a Putin volare a Pechino Vertice con Xi Jinping il 19 e 20 maggio
Il presidente russo ha programmato una visita ufficiale in Cina dal 19 al 20 maggio, confermata dal Cremlino. Si tratta del secondo leader internazionale a recarsi a Pechino dopo una visita di Donald Trump. La delegazione russa incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, per discutere di questioni bilaterali e di collaborazione tra i due paesi. La visita si svolgerà in un momento in cui le relazioni tra Mosca e Pechino si sono intensificate negli ultimi mesi.
E dopo Donald Trump tocca Vladimir Putin volare in Cina. Il presidente russo effettuerà una visita ufficiale dal 19 al 20 maggio, secondo quanto annunciato dal Cremlino. Putin e il presidente cinese Xi Jinping, intendono "rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica" tra Mosca e Pechino. Il Capo del Cremlino ha inoltre in programma un incontro con il premier cinese Li Qiang per discutere di questioni commerciali. L'agenzia di stampa russa Tass ha riferito che la visita è stata programmata per commemorare il 25° anniversario della firma del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole, un accordo chiave tra Mosca e Pechino firmato nel 2001. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»
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