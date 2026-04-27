Vertenza Natuzzi prosegue la mobilitazione Lavoratori in corteo lungo la provinciale 41 | L' azienda ritiri il piano

I lavoratori di Natuzzi sono scesi in strada in corteo lungo la provinciale 41, mantenendo alta la protesta contro il nuovo piano industriale dell'azienda. La manifestazione si svolge mentre si intensifica la mobilitazione contro la decisione di chiudere alcuni stabilimenti e di procedere a esuberi tra i dipendenti. La protesta continua senza sosta, con i lavoratori che chiedono all'azienda di ritirare il piano.

Non si ferma la mobilitazione dei lavoratori Natuzzi contro l'ultimo piano industriale presentato dall'azienda, che prevede lo stop ad alcuni stabilimenti ed esuberi. Dopo gli scioperi dei giorni scorsi, i dipendenti sono tornati a manifestare questa mattina, raggiungendo in corteo la strada.🔗 Leggi su Baritoday.it

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