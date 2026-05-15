La sede di una nota azienda di telecomunicazioni in una località del sud Italia chiude, portando al trasferimento di 19 lavoratori. La decisione ha suscitato proteste da parte dei sindacati, che hanno manifestato il loro disappunto. La chiusura si inserisce in un contesto di crisi aziendale che si ripresenta dopo un periodo di relativa stabilità. La situazione riguarda una realtà industriale con una storia di difficoltà, ora acuita da questa decisione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci risiamo. Dopo la crisi dei primi anni di questo secolo e dopo una relativa calma, riesplode la crisi della Sirti Telecomunicazioni in contrada Pontecorvo. Diciannove dipendenti della struttura addetti alle infrastrutture di telecomunicazioni saranno trasferiti nella sede di Casandrino tra il prossimo 20 maggio ed entro il primo agosto sarà chiusa del tutto la sede. Stamani si sono svolte due ore di sciopero presso la sede di contrada Pontecorvo indetta dalla CISL e da RSU. I Sindacati contestano questa manovra di ridimensionamento prima e di chiusura subito dopo di una Azienda che opera nel Sannio da sempre in un Settore strategico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sirti Telecomunicazioni chiude la sede di Pontecorvo: 19 lavoratori trasferiti, protesta dei sindacati

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