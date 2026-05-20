Il Milan si sta preparando per la partita contro il Cagliari con alcune novità in attacco, tra cui la possibile presenza di Nkunku. In attacco potrebbe essere affiancato da uno tra le altre due opzioni, mentre la formazione si sta definendo giorno dopo giorno. A Milanello si stanno facendo i preparativi necessari per la sfida, con l'allenatore che ha ripreso gli allenamenti dopo aver recuperato alcuni giocatori squalificati. La sfida è in programma nel prossimo fine settimana.

Il Milan continua la preparazione a Milanello in vista del match contro il Cagliari, valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 20252026, in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Si tratta di una gara fondamentale per i rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria davanti al proprio pubblico per essere aritmeticamente qualificati in Champions. Per l'occasione, Massimiliano Allegri ritrova Saelemaekers, Estupinan e Leao, assenti per qualifica contro il Genoa. Oggi, mercoledì 20 maggio, i rossoneri sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento. Nella giornata di domani la squadra, invece, è in programma un giorno di riposo, mentre da venerdì inizierà ufficialmente il ritiro, stabilito di comune accordo tra l'allenatore e i calciatori per mantenere alta la concentrazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Cagliari, in attacco spazio a Nkunku: ecco chi potrebbe affiancarlo. Le ultime da Milanello

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