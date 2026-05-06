Verso Milan-Atalanta Gimenez e Loftus-Cheek si candidano per una maglia da titolare | le ultime da Milanello

Il Milan si avvicina alla partita contro l’Atalanta con alcune novità in vista. Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek sono pronti a tornare in squadra e si contendono una maglia da titolare. I due giocatori hanno svolto parte della sessione di allenamento con il gruppo, mentre le prossime ore saranno decisive per comprendere il loro ruolo nella partita. Nessuna conferma ufficiale, ma la loro presenza tra i convocati sembra probabile.

Archiviata la pesante sconfitta contro il Sassuolo, il Milan ha voltato pagina e si è rimesso al lavoro in vista della sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, valida per la 36ª giornata di Serie A 20252026. Servono ancora 6 punti nelle ultime tre partite per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. A Milanello si è visto un allenamento ad alta intensità, il primo dopo il discorso di Allegri alla squadra. Il tecnico ha chiesto una reazione ai suoi ragazzi, sia sotto il profilo mentale che tecnico, per evitare un finale di stagione compromesso. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini a 'Sky Sport', potrebbero esserci novità significative nell’undici iniziale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Atalanta, Gimenez e Loftus-Cheek si candidano per una maglia da titolare: le ultime da Milanello Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo-Milan, Nkunku verso una maglia da titolare: le ultime novità di formazione da Milanello Atalanta, Krstovic verso una maglia da titolare contro il Milan: e i tifosi lo premianoBergamo, 6 maggio 2026 – Probabile maglia da titolare domenica alla ‘scala del Calcio’, contro il Milan, per Nikola Krstovic, specialista dei gol... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Prove di nuovo Milan, con l'Atalanta gol e idee: chance per Gimenez, Fofana in regia; Milan, prove di rivoluzione verso l’Atalanta: chance per Gimenez dal 1’ e Fofana…; Milan-Atalanta, le probabili formazioni: previsti cambi importanti per i rossoneri; Milan, finalmente Giménez: punta la maglia da titolare contro l'Atalanta. Baiocchini: Il discorso di Allegri è servito, Gimenez e Loftus-Cheek verso una maglia dal 1’ contro l’AtalantaIntervenuto live da Milanello, l'inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini ha rivelato le ultime dopo gli allenamenti di questi due giorni post Sassuolo-Milan. Queste le sue parole: ... milannews.it Verso l'Atalanta, Gazzetta: Un Diavolo tutto nuovo. Chance per Gimenez, Fofana prove di regiaIn vista della prossima gara del Milan contro l'Atalanta (domenica alle 20.45 a San Siro), l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: Un Diavolo tutto ... milannews.it Verso Milan Atalanta News e formazioni x.com Atalanta Bergamasca Calcio verso il AC Milan per difendere il settimo posto - facebook.com facebook