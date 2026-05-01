Sassuolo-Milan Nkunku verso una maglia da titolare | le ultime novità di formazione da Milanello

Il Milan si avvicina alla sfida contro il Sassuolo con alcune novità in vista della formazione. Nkunku si sta allenando con continuità e potrebbe partire dal primo minuto, secondo le ultime indicazioni dal ritiro. Allegri sta valutando diverse combinazioni in attacco e in mediana, ma ancora non ha ufficializzato la formazione. La partita è in programma a breve, e le scelte finali saranno comunicate nelle prossime ore.

Il Milan si avvicina a una sfida cruciale. Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', i rossoneri affronteranno il Sassuolo nella 35ª giornata di Serie A 20252026. Alla squadra di Massimiliano Allegri servono almeno 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare l’accesso alla prossima Champions League. Il primo step passa dalla trasferta contro la formazione guidata da Fabio Grosso. Da Milanello, intervenuto in diretta a 'Sky Sport', Peppe Di Stefano ha fornito aggiornamenti sulla probabile formazione. Nel penultimo allenamento, Allegri non ha provato la coppia formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, ma ha testato Christopher Nkunku al fianco del portoghese, con lo statunitense inizialmente fuori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, Nkunku verso una maglia da titolare: le ultime novità di formazione da Milanello Notizie correlate Leggi anche: Cremonese-Milan, probabile formazione: Fofana verso la maglia da titolare a centrocampo Leggi anche: Jashari il futuro del Milan: contro la Lazio occasione da titolare: le ultime da Milanello Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sassuolo-Milan, dove vederla in tv e streaming: data e orario; Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan (Serie A); Milan, annullato l'allenamento pomeridiano: Baiocchini svela due novità in vista del Sassuolo; Le notizie Rossonere di oggi, con il Milan che continua la preparazione in vista della prossima trasferta a Sassuolo. Milan verso il Sassuolo, chance per Nkunku accanto a LeaoNel VIDEO le ultime notizie da Milanello da Peppe Di Stefano verso Sassuolo-Milan. Chance per Nkunku accanto a Leao, nell'allenamento di oggi è stato provato lui con Pulisic inizialmente in panchina. sport.sky.it Verso Sassuolo-Milan: Leao sicuro di una maglia da titolare, con lui uno tra Pulisic e NkunkuIn vista di Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio, Massimiliano Allegri ha un grande dubbio di formazione in attacco su chi giocherà in coppia con Rafael Leao, che al momento ... milannews.it Domenica Allegri vede Koné da vicino. Ultimo Sassuolo-Milan in neroverde L'idea del tecnico x.com Domenica alle 15 c'è Sassuolo-Milan, una sfida che evoca tanti ricordi per i rossoneri, da uno scudetto all'esonero di Allegri. - facebook.com facebook