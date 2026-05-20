Verso la nuova banca il libro di Devie Mohan arriva in Italia | edizione curata da Maurizio Primanni
È arrivato in Italia il libro di Devie Mohan, tradotto e curato da Maurizio Primanni, che analizza le trasformazioni del settore bancario. L’opera affronta il tema di come le banche stiano cambiando, puntando meno sulla competizione con le fintech e più sulla creazione di collaborazioni e sistemi digitali integrati. La pubblicazione si inserisce in un momento in cui l’innovazione tecnologica sta ridefinendo le modalità di funzionamento delle istituzioni finanziarie.
Il futuro delle banche non sarà nella contrapposizione tra istituti tradizionali e fintech, ma nella capacità di costruire partnership, piattaforme integrate ed ecosistemi digitali. È questa la tesi al centro di Verso la nuova banca. Partnership banche-fintech, utilizzazione dell’intelligenza artificiale e creazione di ecosistemi digitali nei servizi finanziari di Devie Mohan, analista fintech londinese e tra le principali esperte internazionali del settore, appena pubblicato da Guerini Next (280 pagg., euro 35) nell’edizione italiana curata da Maurizio Primanni, fondatore e presidente del Gruppo Excellence. Il volume – considerato un testo... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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