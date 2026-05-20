Verso la nuova banca il libro di Devie Mohan arriva in Italia | edizione curata da Maurizio Primanni

È arrivato in Italia il libro di Devie Mohan, tradotto e curato da Maurizio Primanni, che analizza le trasformazioni del settore bancario. L’opera affronta il tema di come le banche stiano cambiando, puntando meno sulla competizione con le fintech e più sulla creazione di collaborazioni e sistemi digitali integrati. La pubblicazione si inserisce in un momento in cui l’innovazione tecnologica sta ridefinendo le modalità di funzionamento delle istituzioni finanziarie.

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