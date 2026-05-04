100 Esperienze Analcoliche da fare in Italia | a Firenze il libro che racconta la nuova Dolce Vita 0.0

Durante la Florence Cocktail Week a Firenze è stato presentato il libro intitolato “100 Esperienze Analcoliche da fare in Italia”. Si tratta del primo volume bilingue italiano-arabo dedicato all’ospitalità senza alcol. Il libro si concentra su proposte e attività legate alla nuova tendenza della “Dolce Vita” senza alcol, mantenendo il senso di convivialità e sapore. La pubblicazione offre una panoramica di esperienze analcoliche in varie località italiane.