100 Esperienze Analcoliche da fare in Italia | a Firenze il libro che racconta la nuova Dolce Vita 0.0
Durante la Florence Cocktail Week a Firenze è stato presentato il libro intitolato “100 Esperienze Analcoliche da fare in Italia”. Si tratta del primo volume bilingue italiano-arabo dedicato all’ospitalità senza alcol. Il libro si concentra su proposte e attività legate alla nuova tendenza della “Dolce Vita” senza alcol, mantenendo il senso di convivialità e sapore. La pubblicazione offre una panoramica di esperienze analcoliche in varie località italiane.
La “Dolce Vita” cambia linguaggio, ma non perde il gusto e sapore della convivialità. È stato presentato in anteprima a Firenze, durante la Florence Cocktail Week, il volume “100 Esperienze Analcoliche da fare in Italia”, primo libro bilingue italiano-arabo dedicato all’ospitalità zero alcol.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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