Maurizio Gasparri è vicino a lasciare il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Secondo quanto riferito, dovrebbe presentare le proprie dimissioni già nelle prossime ore. La decisione si concretizza a pochi giorni da una riunione del gruppo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La scelta potrebbe avere ripercussioni sulla composizione del gruppo parlamentare.

Maurizio Gasparri è a un passo dalle dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato. Oggi stesso dovrebbe rassegnare le dimissioni, stando a quanto apprende Il Messaggero. La decisione arriva dopo la raccolta firme di un gruppo di senatori azzurri che ha chiesto il passo indietro del veterano dalla guida del gruppo a Palazzo Madama. Alla quale avrebbero aderito prime file del partito berlusconiano fra cui, ha scritto Rep, la stessa ministra delle riforme Elisabetta Casellati. Maurizio Gasparri verso le dimissioni da capogruppo al Senato Contattato da questo giornale Gasparri risponde al telefono: «Non ho nulla da dichiarare. Seguite la giornata». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Forza Italia, Maurizio Gasparri verso le dimissioni da capogruppo al Senato

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