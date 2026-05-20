Verso città meno asfaltate

Da tempo si discute in Italia di ridurre le superfici asfaltate nelle città, con progetti di depavimentazione che mirano a limitare l'uso del cemento e favorire spazi verdi. Recentemente, Genova è diventata la prima città del paese a introdurre ufficialmente interventi di depaving, con nuove regole e iniziative volte a modificare il modo in cui vengono gestite le superfici urbane. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di trovare soluzioni pratiche per migliorare la qualità dell’aria e la gestione delle acque piovane.

Di depavimentazione o "depaving" si parla da tempo in Italia e ora Genova ha introdotto per prima anche incentivi per i privati All’inizio di aprile il consiglio comunale di Genova ha approvato una delibera che modifica il piano urbanistico comunale introducendo incentivi economici – per esempio la riduzione degli oneri di urbanizzazione – per i costruttori che realizzano anche interventi di depavimentazione. Con “depavimentazione” o “depaving”, in inglese, si intende la rimozione dell’asfalto dagli spazi cittadini – pubblici o privati – e la sostituzione con aiuole, giardini o prati. In Italia la depavimentazione è una pratica conosciuta,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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