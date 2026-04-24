Terni la Domus Gratiae verso la chiusura | Meno servizi meno autonomia meno centralità per la città

A Terni si discute della possibile chiusura della Domus Gratiae, una struttura che offre servizi alla comunità. La consigliera regionale ha espresso preoccupazione riguardo alla riduzione di servizi, autonomia e centralità per la città. Durante un question time, la governatrice dell’Umbria ha illustrato i piani futuri per la struttura, suscitando reazioni tra i rappresentanti locali e i cittadini coinvolti. La questione resta al centro del dibattito pubblico nella zona.

Una risposta che ha suscitato profonda preoccupazione per il futuro della Domus Gratiae. La consigliera regionale Eleonora Pace è intervenuta a margine del question time, nel corso del quale la governatrice dell’Umbria, Stefania Proietti, ha tracciato gli scenari futuri per la struttura ternana e.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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