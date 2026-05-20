Versace sostiene la petizione del Piano Gelsomini link e lancia un appello a ministero e Regione

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana ha dichiarato di sostenere la petizione, promossa da amministratori locali, cittadini e associazioni della Locride, che chiede il miglioramento dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico verso la stazione dell’Alta. L’appello è indirizzato al ministero e alla Regione, con l’obiettivo di valorizzare le infrastrutture nel territorio. La petizione è stata avviata per sollecitare interventi concreti nel settore dei trasporti pubblici e ferroviari.

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