Versace sostiene la petizione del Piano Gelsomini link e lancia un appello a ministero e Regione

Da reggiotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana ha dichiarato di sostenere la petizione, promossa da amministratori locali, cittadini e associazioni della Locride, che chiede il miglioramento dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico verso la stazione dell’Alta. L’appello è indirizzato al ministero e alla Regione, con l’obiettivo di valorizzare le infrastrutture nel territorio. La petizione è stata avviata per sollecitare interventi concreti nel settore dei trasporti pubblici e ferroviari.

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Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, ha espresso pieno sostegno alla petizione promossa da amministratori locali, cittadini e realtà associative della Locride per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico verso la stazione dell’Alta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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