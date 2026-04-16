Dirigenti scolastici in pressing sul Ministero | un piano straordinario per fermare il bullismo con l’intelligenza artificiale Appello di CONFIL
I dirigenti scolastici hanno rivolto un appello al Ministero per avviare un piano straordinario contro il bullismo e il cyberbullismo. In una nota, il rappresentante di CONFIL ha sottolineato che questi fenomeni sono fatti concreti, con persone coinvolte e conseguenze reali. La richiesta si basa sulla necessità di intervenire con strumenti innovativi, come l’intelligenza artificiale, per contrastare situazioni di disagio tra gli studenti.
“Bullismo e cyberbullismo non sono parole astratte, ma fenomeni che hanno nomi, volti e silenzi”. Con questa premessa il sindacato Confil ha aperto i lavori del convegno ‘Leadership e responsabilità educativa del dirigente scolastico come contrasto al bullismo e al cyberbullismo’, svoltosi alla Camera dei Deputati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Intelligenza Artificiale a scuola: al via il piano di formazione del Ministero da 100 milioni di euroÈ stato pubblicato oggi l'avviso da 100 milioni per l'attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per...
Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di...
Panoramica sull’argomento
Podesti, famiglie in pressing: «Ora basta, ridateci la scuola». Si rientrerà a settembre 2026?ANCONA «Ridateci la nostra scuola». È un appello accorato quello di genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado ... msn.com
Dirigenti scolastici: basta scontri, le regole parlano chiaroDalla Associazione F.A.R.O. Dirigenti riceviamo il seguente comunicato che volentieri pubblichiamoL’associazione F.A.R.O. Dirigenti, in relazione al dibattito in atto sulle immissioni in ruolo dei dir ... tecnicadellascuola.it