Dirigenti scolastici in pressing sul Ministero | un piano straordinario per fermare il bullismo con l’intelligenza artificiale Appello di CONFIL

I dirigenti scolastici hanno rivolto un appello al Ministero per avviare un piano straordinario contro il bullismo e il cyberbullismo. In una nota, il rappresentante di CONFIL ha sottolineato che questi fenomeni sono fatti concreti, con persone coinvolte e conseguenze reali. La richiesta si basa sulla necessità di intervenire con strumenti innovativi, come l’intelligenza artificiale, per contrastare situazioni di disagio tra gli studenti.