Lavoro Regione lancia piano da 24,7 milioni | Abruzzo locomotiva del Centro-Sud

La Regione ha annunciato un nuovo piano da circa 24,7 milioni di euro destinato a promuovere l’occupazione e stimolare lo sviluppo del mercato del lavoro locale. L’obiettivo è di rafforzare il ruolo della regione come punto di riferimento nel Centro-Sud per quanto riguarda le opportunità occupazionali e la crescita economica. Il piano prevede diverse misure e interventi rivolti a favorire l’occupazione e sostenere le imprese.

Un piano da quasi 25 milioni di euro per sostenere l’occupazione e rafforzare la crescita del mercato del lavoro regionale. È quello presentato a Pescara dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dall’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca nel corso di una conferenza stampa nella sede.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Cervo in Abruzzo: 24 milioni di danni, serve piano urgenteLa presenza del cervo in Abruzzo ha raggiunto livelli critici, con danni alle colture e incidenti stradali in crescita costante. L’emergenza abitativa al centro delle politiche edilizie: dalla Regione piano da 96 milioni per l’housing socialeUna fiera che coglie nel segno l’animo bergamasco, che ne esalta le peculiarità e che ne eleva le competenze fino a un livello europeo, quello che... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Presentato il piano da quasi 25 milioni per l’occupazione in Abruzzo. Lavoro, Marsilio e Magnacca: Abruzzo locomotiva del Centro-SudLavoro, Marsilio e Magnacca: Abruzzo locomotiva del Centro-Sud. Presentato il piano da quasi 25 milioni: occupazione al 62,4% e crollo dei NEET Si è ... rete8.it La Regione presenta il piano per il lavoro da 25 milioni di euroIl presidente della giunta regionale Marco Marsilio e l'assessore Tiziana Magnacca: Abruzzo locomotiva del centrosud, occupazione al 62,4% e crollo dei Neet ... ilpescara.it