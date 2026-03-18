Il pronto soccorso si trova in una situazione critica a causa di una grave carenza di medici, secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie. La vicesindaco ha evidenziato come il reparto sia sotto forte stress, con un aumento dei pazienti che mette a dura prova le risorse disponibili. La comunicazione è stata fatta durante un'assemblea comunale, dove si è discusso della situazione attuale.

L’allarme scatta come la sirena di un’ambulanza nell’aula del consiglio comunale. È la vicesindaco Lucia Tanti a lanciare l’alert sui numeri del pronto soccorso. Risponde a una interrogazione del consigliere Egiziano Andreani che chiede un quadro dettagliato dei tempi di attesa che "così segnalano in molti, sono davvero eccessivi e riguardano, dopo la presa in carico dei pazienti al triage, le successive fasi di diagnosi e cura". Non solo: la richiesta si estende "ai tempi di risposta del laboratorio di analisi". Numeri che snocciola Tanti definendoli "preoccupanti, la situazione non è fuori controllo ma decisamente sotto stress. Il pronto soccorso aretino dovrebbe avere come presenza media quella di 5 medici al mattino, 5 al pomeriggio, 3 durante la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È allarme Pronto Soccorso: "Grave carenza di medici". Tanti: reparto sotto stress

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