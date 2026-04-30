A Verona torna la rassegna Libri e rose Scrivere stampare leggere Incontri con gli autori

A Verona riprende la rassegna itinerante “Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere. Incontri con gli autori”. La manifestazione prevede incontri con scrittori, presentazioni di libri e momenti dedicati alla lettura, coinvolgendo il pubblico locale. La serie di eventi si svolge in diverse location della città e si rivolge a un pubblico di appassionati di letteratura e cultura. La rassegna si ripropone come appuntamento annuale nel calendario culturale della zona.

Pagine, incontri e voci: torna la rassegna itinerante “Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere. Incontri con gli autori”. Dal 7 al 10 maggio, a Verona la quinta edizione con gli ultimi successi editoriali e incontri letterari pensati per tutte le età. Una molteplicità di voci e sensibilità con.🔗 Leggi su Veronasera.it

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