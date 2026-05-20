Veritas premiata per le buone pratiche organizzative aziendali
Veritas è stata riconosciuta ufficialmente per le sue pratiche organizzative interne, che promuovono un ambiente di lavoro partecipativo e collaborativo. L’azienda si distingue per aver adottato strategie che facilitano il dialogo tra i dipendenti e incentivano il confronto costruttivo. La premiazione si basa su un riconoscimento formale delle metodologie adottate, senza coinvolgimento di nomi o dettagli specifici. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’ente che ha conferito il premio.
Veritas si afferma come esempio di buone pratiche organizzative, capaci di favorire il dialogo interno, il confronto costruttivo e la partecipazione attiva del personale. A certificarlo è l'ottenimento del bollino Cnel, il riconoscimento che il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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