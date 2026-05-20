Veritas premiata per le buone pratiche organizzative aziendali

Da veneziatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Veritas è stata riconosciuta ufficialmente per le sue pratiche organizzative interne, che promuovono un ambiente di lavoro partecipativo e collaborativo. L’azienda si distingue per aver adottato strategie che facilitano il dialogo tra i dipendenti e incentivano il confronto costruttivo. La premiazione si basa su un riconoscimento formale delle metodologie adottate, senza coinvolgimento di nomi o dettagli specifici. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’ente che ha conferito il premio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Veritas si afferma come esempio di buone pratiche organizzative, capaci di favorire il dialogo interno, il confronto costruttivo e la partecipazione attiva del personale. A certificarlo è l'ottenimento del bollino Cnel, il riconoscimento che il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

IL MANUALE. Sicurezza sulle piste. Le buone pratiche per atleti e appassionatiSciare Sicuro di Francesco Persio, edito da Minerva, è un manuale completo e aggiornato per comprendere le regole, i rischi e le buone pratiche della...

Inclusione scolastica, delegazione bulgara a Rimini per studiare le buone pratiche italianeUna delegazione di docenti provenienti dalla Bulgaria, accompagnata dai Servizi educativi del Comune di Rimini, ha visitato la scuola “Bertola” per...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web