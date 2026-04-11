IL MANUALE Sicurezza sulle piste Le buone pratiche per atleti e appassionati

È stato pubblicato un nuovo manuale dedicato alla sicurezza sulle piste da sci, scritto da un esperto del settore e distribuito dalla casa editrice Minerva. Il testo si rivolge sia agli atleti professionisti che agli appassionati, offrendo indicazioni pratiche e aggiornate per affrontare le attività sulla neve in modo più sicuro. Il volume copre vari aspetti legati alla prevenzione degli incidenti e alle pratiche corrette da seguire durante le escursioni.

Sciare Sicuro di Francesco Persio, edito da Minerva, è un manuale completo e aggiornato per comprendere le regole, i rischi e le buone pratiche della montagna e affronta in modo sistematico il tema della sicurezza negli sport invernali, rivolgendosi sia agli operatori del settore sia ai semplici appassionati. Il libro analizza l’evoluzione della normativa in materia di sicurezza sulle piste, fino agli aggiornamenti più recenti, e propone un percorso che unisce diritto, tecnica sportiva e prevenzione, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza tra gli utenti ed anche tra gli operatori del settore (Forze dell’Ordine, gestori degli impianti, operatori del soccorso, direttori di piste, maestri di sci, allenatori, Sci Club ecc. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cruciani non le manda a dire a una sinistra che sulla sicurezza non può dare lezioni a nessuno. E noi ti aspettiamo sabato 18 aprile alle 15 in Piazza Duomo a Milano SENZA PAURA! x.com

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