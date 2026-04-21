La sesta puntata del Serale di Amici 25 è in programma e la registrazione è fissata per giovedì 23 aprile 2026. La trasmissione andrà in onda come di consueto il sabato sera su Canale 5. Durante questa puntata saranno presenti gli ospiti e saranno annunciati i primi possibili finalisti. La fase finale del talent continua a tenere alta l’attenzione tra i telespettatori.

Il Serale di Amici 25 è ormai prossimo alla sesta puntata, con la registrazione prevista per giovedì 23 aprile 2026 e la messa in onda nel consueto slot del sabato sera su Canale 5. Emergono le prime conferme ufficiali sugli ospiti e alcuni ipotesi sui possibili finalisti. Il cachet dei professori di ballo e canto Amici 25, registrazione sesta puntata del Serale del 23 Aprile 2026: gli ospiti. Le prime anticipazioni sul nuovo appuntamento arrivano dai canali ufficiali del programma. Attraverso il profilo Instagram @amiciufficiale, la produzione ha confermato la presenza di Luca Laurenti e Luca Argentero come ospiti della prossima registrazione.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, sesta puntata: gli ospiti e i primi possibili finalisti

Amici 25 - I commenti alla seconda puntata del Serale

Notizie correlate

Serale Amici 25: il favorito alla vittoria e i possibili eliminati della sesta puntataIl Serale di Amici 25 entra nella fase decisiva dopo l’eliminazione di Kiara Fina nella puntata di sabato 18 aprile 2026.

Amici 25, anticipazioni puntata del 22 febbraio: un allievo al Serale, gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici di domenica 22 febbraio: un solo allievo ha conquistato l’accesso al Serale e gli ospiti.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni del 18 aprile: chi sarà eliminato?; Serale Amici 25, spoiler eliminato quinta registrazione del 18 aprile 2026: chi è uscito, ballottaggio finale e mega lite in studio; Serale di Amici 2026, le pagelle del 18 aprile: Amadeus protagonista (9), Maria De Filippi birichina (8), prof insopportabili (1); Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti e sfide del 18 aprile.

Amici 25, anticipazioni sesta puntata serale: un eliminato, tornano Argentero e LaurentiSui social sono stati annunciati gli ospiti della puntata che andrà in onda sabato 25 aprile, Luca Argentero e Luca Laurenti ... it.blastingnews.com

Amici 25, colpo di scena in arrivo: si parla di una nuova doppia eliminazioneSecondo Amedeo Venza, tra la sesta e l'ottava puntata del serale ci dovrebbe essere una doppia eliminazione a sorpresa ... it.blastingnews.com

Luca Laurenti ospite della sesta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 25 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com

Il quinto appuntamento del Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile, ha ufficialmente rotto gli indugi - facebook.com facebook