Il serale di Amici 25 si avvicina alla finale con la semifinale del 9 maggio, che ha visto la presenza di ospiti e giudici, oltre alla proclamazione dei finalisti. La puntata ha alternato momenti di alta tensione a momenti più intimi, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni. La gara si sta delineando in modo chiaro, con i concorrenti che si preparano a sfidarsi per conquistare un posto nell’ultimo atto del programma.

Siamo davvero a un passo dalla finale e il Serale di Amici 25 lo dimostra con una semifinale che mescola tensione, spettacolo e momenti molto intimi. La puntata di sabato 9 maggio condotta da Maria De Filipp i su Canale 5 segna un passaggio decisivo: c’è chi vola direttamente all’ultimo appuntamento e chi, invece, rimane con un pugno di mosche. Ecco cosa aspettarci stando alle anticipazioni. Serale di Amici 25, le anticipazioni del 9 maggio. L’appuntamento del 9 maggio del Serale di Amici 25 è di quelli da non perdere: una semifinale che lascia col fiato sospeso dall’inizio alla fine. A tornare nello studio di Canale 5, oltre alla padrona di casa Maria De Filippi, sono anche Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio pronti a giudicare le esibizioni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, le anticipazioni del 9 maggio: ospiti, giudici e chi sono i finalisti

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