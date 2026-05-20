Verghereto al voto si chiude l’era Salvi

Domenica e lunedì si terranno le elezioni nel Comune di Verghereto, dove gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Le operazioni di voto avverranno nelle rispettive cabine elettorali, con la chiusura prevista per le ore 23 di lunedì. Al termine delle votazioni, saranno conteggiati i voti e annunciati i risultati ufficiali. La consultazione segna la fine dell’amministrazione guidata dall’attuale primo cittadino.

Domenica e lunedì, urne aperte nel Comune di Verghereto per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Nella provincia di Forlì-Cesena, Verghereto è l’unico Comune chiamato al voto, non essendo allineato con gli altri Comuni, a seguito della scomparsa, nel 1999, del sindaco in carica Ido Bragagni. Verghereto, col territorio comunale più a sud e più alto (il capoluogo è a quota 812 metri slm) della nostra provincia, conta 1.719 residenti. Gli elettori sono 1.471, di cui 704 femmine e 767 maschi. La persona più anziana iscritta nelle liste liste elettorali è una nonnina che ha compiuto 103 anni nel febbraio scorso, mentre quella più giovane è un ragazzo che ha compiuto 18 anni i primi giorni di maggio di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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