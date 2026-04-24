Verghereto verso il voto la lista ' Radici in Comune' presenta i candidati | Proposta trasverale

A Verghereto si avvicinano le elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio. La lista civica ‘Radici in Comune’ ha annunciato ufficialmente i nomi dei candidati che sosterranno il candidato sindaco Federico Sensi. La presentazione dei candidati segna un passo importante in vista del voto e si inserisce nel quadro delle iniziative politiche locali in corso.

Si presentano ufficialmente i candidati della lista civica ‘Radici in Comune’ a sostegno del candidato sindaco Federico Sensi, per le prossime elezioni amministrative a Verghereto che sono in programma il 24 e 25 maggio. “Un gruppo composto da donne e uomini che hanno deciso di mettere le proprie.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Verghereto, Sensi candidato sindaco con 'Radici in Comune': "Un vero progetto civico"Verghereto si prepara alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio e nasce la lista civica “Radici in Comune” che vede candidato alla carica di sindaco... Luciano Angelini presenta la lista con i candidatiL’ingegner Luciano Angelini (foto), classe 1959, vicesindaco nella precedente amministrazione, sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni...