Verde urbano rimozione di erbacce da strade e marciapiedi | tutte le vie interessate

Da inizio marzo, l’amministrazione ha avviato interventi per eliminare le erbacce cresciute su molte strade e marciapiedi della città. Sono stati assegnati fondi e appalti specifici per le operazioni di rimozione, coinvolgendo diverse vie del territorio urbano. L’obiettivo è intervenire tempestivamente sulla crescita di vegetazione indesiderata in aree pubbliche.

In molte strade e su diversi marciapiedi della città sono iniziate a crescere le cosiddette erbacce. Per limitare questo fenomeno l’amministrazione ha deciso di destinare più risorse e di utilizzarle con appalti per gli interventi, a partire da questi primi giorni di marzo. L'Ufficio verde, agricoltura, foreste e biodiversità del Comune ha pianificato lo sfalcio e il diserbo del verde in molte zone situate nei quartieri nord, centro e sud. Inoltre saranno effettuati interventi puntuali in strade e marciapiedi dove si registrano maggiori criticità. La ditta incaricata dall'amministrazione ha un appalto che garantisce la copertura degli sfalci e diserbi nella stagione primaverile, nel frattempo è in sede di aggiudicazione un appalto di grande entità che provvederà ad occuparsi dell'intero patrimonio verde urbano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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