Da giardino urbano a campo di erbacce | polemica su piazza Vittoria a Como

Una discussione si è aperta sulla condizione del verde pubblico in piazza Vittoria a Como. Un consigliere comunale ha inviato una segnalazione per evidenziare lo stato di abbandono dell’aiuola centrale, descrivendola come un’area trascurata che sembra trasformata da un giardino urbano a un campo di erbacce. La questione ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali, che stanno valutando interventi per sistemare la zona.

Polemica sullo stato del verde in piazza Vittoria a Como. A sollevare la questione è il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi, che ha inviato una segnalazione denunciando le condizioni dell’aiuola al centro della piazza.La denunciaSecondo Cantaluppi, l’area oggi si presenterebbe in stato di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Verde urbano, rimozione di erbacce da strade e marciapiedi: tutte le vie interessateIn molte strade e su diversi marciapiedi della città sono iniziate a crescere le cosiddette erbacce. Flora, Decora (e Ristora). In piazza Sant’Ambrogio spunta un giardino urbano. Tre giorni aperti a tuttiCon l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del verde e del vivere all’aria aperta: Flora et Decora dà... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Piazza Vittoria si veste di primavera; Dal Molo a Piazza della Vittoria passando per Carignano: il cammino urbano gratuito tra storia, basiliche e mura antiche -. Nuovo bosco urbano a Porto San Giorgio nel rione San VittoriaIl rione Santa Vittoria, a Porto San Giorgio (Fermo) avrà un bosco urbano. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vesprini Vesprini, ha infatti approvato il progetto di fattibilità per un ... ansa.it