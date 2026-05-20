Venti spighe in un vasetto a Lipari la riscoperta del grano Margherito
Si chiama "Margherito", è un grano antico riscoperto a Lipari. Sette anni fa, qui dove viene coltivato nella collina di piano Conte, c'erano solo sterpaglie, rovi, qualche ulivo e tanto abbandono. Poi la svolta. In casa la famiglia Cincotta trova 20 spighe conservate in un vasetto per 40 anni dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Venti spighe in un vasetto, a Lipari la riscoperta del grano MargheritoSi chiama Margherito, è un grano antico riscoperto a Lipari, la maggiore delle isole Eolie. Sette anni fa, qui dove viene coltivato nella collina di piano Conte, c'erano solo sterpaglie, rovi, qualc ... ansa.it