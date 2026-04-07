Alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, la sinistra cerca di rafforzare la propria presenza tra le categorie di lavoratori come meccanici, ex soldati, cacciatori e coltivatori di ostriche. In questo quadro, si registra un tentativo di coinvolgimento e recupero della cosiddetta

Meccanici, ex soldati, cacciatori e coltivatori di ostriche. La sinistra americana prova a ripartire dalla working class per battere Donald Trump, ma soprattutto dai cari vecchi maschi bianchi. Se ad alti livelli si discute delle presidenziali del 2028, coi papaveri della sinistra che pensano a un uomo, possibilmente bianco e cristiano per la corsa alla Casa Bianca (fra l'altro l'identikit perfetto dell'attuale governatore della California, Gavin Newsom), a livello di base si sta muovendo qualcosa di simile. Le elezioni di metà mandato offrono sempre uno spaccato interessante di come si muove la politica americana. A quelle del 2018, due anni dopo la vittoria di Donald Trump contro Hillary Clinton, fu l'onda delle donne socialiste, capitanata da Alexandria Ocasio-Cortez, a ribaltare il Congresso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La riscoperta del maschio bianco per sifdare Trump alle Midterm

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