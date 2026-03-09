Cosa: Hamlet in purple, lo spettacolo scritto e diretto da Valentino Mannias.. Dove e Quando: Angelo Mai, Roma, dal 19 al 21 marzo.. Perché: Una riflessione potente sulla funzione del teatro oggi, tra poesia shakespeariana e teatro di figura.. In un’epoca in cui gli spazi collettivi sembrano svuotarsi di significato e la parola pubblica appare sempre più fragile, il palcoscenico dell’Angelo Mai di Roma si prepara ad accogliere una riflessione profonda e necessaria. Dal 19 al 21 marzo, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a Hamlet in purple, un progetto ambizioso firmato da Valentino Mannias, attore e drammaturgo già insignito del Premio Ubu nel 2024. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Hamlet in purple: la riscoperta del teatro all’Angelo Mai

Articoli correlati

Teatro Sociale. Andrea Saltini presenta la mostra ’Hamlet Suite’Per la prima volta nel percorso dell’artista sono esposte quattro sculture dedicate a Ofelia, Rosencranz, Guildenstern e Yorik.

La maratona delle avanguardie: Hangar Duchamp porta la Trilogia al Teatro HamletCosa: “Trilogia dell’Avanguardia”, uno spettacolo/performance che unisce Dadaismo, Surrealismo e Metafisica.