Piazza Bologna il nuovo mercato porta il taglio degli alberi e fa infuriare i residenti Il municipio | Sono malati

A piazza dei Vespri Siciliani, vicino a piazza Bologna, è in corso l'apertura di un nuovo mercato che ha provocato proteste tra i residenti. Durante i lavori sono stati abbattuti alcuni alberi, decisione che ha suscitato malcontento tra chi vive nella zona. Il municipio ha dichiarato che gli alberi sono malati e che l'intervento era necessario per motivi di sicurezza. La questione ha attirato l'attenzione della comunità locale.

Il nuovo mercato di piazza dei Vespri Siciliani, a due passi da piazza Bologna, sta facendo discutere. I lavori di riqualificazione, finanziati con un milione e mezzo di euro da Roma Capitale, sono iniziati da meno di due mesi e prevedono la realizzazione di un plateatico completamente nuovo. Ma.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Restyling di piazza Prati degli Strozzi: accordo con i residenti per il nuovo design urbano**Piazza Prati degli Strozzi, un nuovo spazio per i cittadini: il restyling concordato con i residenti** Venerdì 6 febbraio 2026, a Roma, nel... Leggi anche: Il taglio degli alberi in autostrada, scatta l'inchiesta Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Piazza Bologna, schiamazzi e bevute: raffica di multe nel fine settimana; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Tra percorsi di fragilità e guida dei bus: la sfida vinta di 124 nuovi conducenti Tper; Città 30, in vigore le ordinanze. Sciopero, migliaia di lavoratori in piazza. La Cgil: Bologna è sotto attaccoDa piazza XX Settembre a piazza Maggiore, per ribadire il ‘ no’ alla manovra di bilancio del Governo. Un no condiviso anche dal presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che con il vice ... ilrestodelcarlino.it Bologna brucia il Gremlin in piazza Maggiore e saluta il 2026Tre, due, uno.... E' mezzanotte e la piazza di Bologna si accende: brucia il Vecchione, che quest'anno ha le sembianze di un Gremlin, parte la musica sul Crescentone. Buon anno nuovo! Il racconto ... bologna.repubblica.it TRILOCALE IN VENDITA € 510.000 Zona P.zza Bologna Info 0689522129 VIA CARLO BARTOLOMEO PIAZZA - in una delle strade più ambite e signorili a pochi metri da Piazza Bologna e dalla rinomata Villa Torlonia, proponiamo una soluzione abit - facebook.com facebook