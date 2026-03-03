Napoli Sos dal Comitato Portosalvo | Chiesa di grande richiamo ma pericolo senza strisce pedonali

Il Comitato Portosalvo segnala che la chiesa di Santa Maria di Portosalvo, molto frequentata da visitatori e fedeli, presenta un problema di sicurezza a causa della mancanza di strisce pedonali nelle vicinanze. La chiesa attira numerose persone, ma l’accesso pedonale rimane pericoloso, mettendo a rischio chi si avvicina all’edificio. La situazione viene criticata per i rischi che comporta.

“Santa Maria di Portosalvo: tornano visitatori e fedeli ma l’accesso in chiesa è a rischio”. Con un nuovo appello al Comune di Napoli, il Comitato civico Portosalvo denuncia il “pericolo di assenza delle strisce pedonali“. La cinquecentesca chiesa di via De Gasperi, in zona porto, ha riaperto quattro anni fa. Per questo si è battuto a lungo l’omonimo comitato. La riapertura riguarda il culto, per volere dell’Arcidiocesi di Napoli, ma coinvolge anche i flussi turistici. All’interno della chiesa sono infatti visibili opere architettoniche e pittoriche di pregio. Tuttavia, il comitato rilancia l’allarme pedoni. “Considerati gli eventi e... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

